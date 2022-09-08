"В проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик", — сказал Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, главная цель работ — сохранить колорит этих пространств, добавить им комфорта и функциональности.

"В ходе благоустройства расширили и обновили тротуары, организовали удобные парковочные карманы, сейчас устанавливаем скамейки для отдыха и навигационные стелы, велопарковки", — пояснил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.

"На заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение. Уже обновили газон общей площадью 8,8 тыс. кв. метров, поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тыс. кустарников", — добавил он.

Российская столица в субботу и воскресенье отмечает свое 875-летие.