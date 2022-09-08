"Разрешить организацию и проведение первого Международного театрального фестиваля-форума "Сверкающие грани театра" 10 сентября 2022 года с 15:00 до 22:00 по местному времени по адресу: город Кемерово, Притомский проспект, д. 12, Ледовый дворец "Кузбасс", — говорится в документе.

Уточняется, что количество участников на фестивале должно быть не более 500 человек на одной площадке или локации одновременно.

Согласно сайту стопкоронавирус.рф в Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 833 случая заболевания COVID-19, выздоровели 941 человек, умерли 3 человека.

Как сообщалось, международный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября 2022 года. В нем примут участие профессиональные театральные коллективы, студенческие, школьные, инклюзивные театры, а также театральные студии со всей страны. Помимо российских участников на фестиваль приедут актеры из Беларуси, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана.