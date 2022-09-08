"В программе мероприятия — открытие музея мировой каллиграфии", — отмечает пресс-служба.

Гости праздника также смогут посетить цирковое и конное шоу, аттракционы, посмотреть выступления участников спортивных единоборств, принять участие в соревнованиях по пляжному футболу и волейболу, в русской народной забаве "Стенка на стенку".

Организаторами фестиваля выступают Ассоциация частных и народных музеев России, музейно-просветительский комплекс "Наше Орехово" и местные предприниматели при поддержке администрации Спасского муниципального района.