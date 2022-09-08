"Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер на недружественную политику Евросоюза — а они, конечно, последуют — будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности", — сказала она на брифинге в четверг, комментируя намерения стран Балтии и Польши запретить россиянам пересекать их границу.

При этом дипломат отметила, что "закрываться от жителей Евросоюза мы не собираемся".

По словам Захаровой, "наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего, прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действия соглашения (об упрощенном визовом режиме с ЕС — ИФ), идут дальше: они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами".

Она убеждена, что в результате Евросоюз продолжает "запирать свою клетку" и "самоизолироваться от всего остального мира, усложняя деловые, личные связи между народами".

"Это пример глупости, недальновидности и отсутствия, увы, связи с теми цивилизационными нормами, о которых столько говорят на Западе", — сказала дипломат.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "как и другие нелегитимные односторонние ограничения ЕС, данные меры, вопреки расчетам их авторов, не способны расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, ни тем более изменить курс нашей страны".

Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих визы стран Евросоюза.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и (...) с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях", — говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран.

При этом в документе подчеркивается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд.

"Мы договорились, что законные исключения останутся в силе для диссидентов, в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в других случаях", — уточняется в заявлении.

Также премьеры приветствовали намерение ЕС приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом они призвали к дальнейшим мерам в визовой политике.