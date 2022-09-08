Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, исполнителем заказа выбрано ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты". Эта компания должна определить, являются ли пандемия COVID-19 и проводимая РФ специальная военная операция на Украине (а также связанные с ней санкции) форс-мажорным событием по смыслу концессионного соглашения, заключенного между ВВСС, "Пулково" и правительством Петербурга в 2009 году.

Кроме того, консультант должен дать ответ, вызван ли текущий дефицит финансовых средств ВВСС форс-мажорным событием и освобождает ли оно компанию от обязанности по уплате процентов на отложенный платеж в рамках соглашения.

"ВВСС платят все обязательные постоянные платежи. Форс-мажорные обстоятельства предоставляют возможность в соответствии с соглашением о ГЧП (государственно-частном партнерстве — ИФ) получить беспроцентную отсрочку по изменяемому концессионному платежу. АО "Аэропорт Пулково" подтверждает этот факт, обращаясь к эксперту", — прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.

Отвечая на вопрос о дефиците средств ВВСС, представитель компании отметил, что "ВВСС платят все обязательные платежи, которые требуются на операционную деятельность", а отсрочка по оплате концессионного платежа по форс-мажорным обстоятельствам "позволяет сейчас платить часть измеряемого платежа, и оставшиеся выплаты произвести позже".

В рамках концессионного соглашения ВВСС получили имущественный комплекс "Пулково" сроком на 30 лет, взяв обязательство по его масштабной реконструкции. Стоимость реализации первой очереди проекта составила 1,2 млрд евро.

В прошлом году сообщалось, что в 2023 году может начаться строительство второй очереди аэропорта, инвестиции оценивались более чем в 40 млрд рублей. Работа над проектом развития аэропорта "находится на стадии долгосрочных прогнозов, они будут уточняться после стабилизации ситуации в области авиаперевозок", отметил представитель ВВСС.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 млн человек, что на 65,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с "доковидным" 2019 годом пассажиропоток снизился на 8%. В 2022 году, по прогнозам руководства ВВСС, пассажиропоток "Пулково" может вырасти на 3-4% по сравнению с показателем прошлого года.

"Пулково" — один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". 25,01% в ВВСС принадлежат ВТБ, еще по 25% у Fraport, инвестиционного фонда Катара и консорциума инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok.

ООО "Воздушные ворота северной столицы" в 2021 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,886 млрд рублей против 4,519 млрд рублей чистого убытка годом ранее. Выручка компании выросла на 60% — до 16,4 млрд рублей.