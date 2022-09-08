Церемония открытия участка трассы с участием президента РФ Владимира Путина транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".

Данный участок является первым пусковым комплексом нулевого этапа федеральной трассы М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань" в Московской области. Автомобилисты смогут проехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до пересечения с федеральной дорогой А-108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево по трем полосам движения, минуя перегруженную федеральную дорогу М-7 "Волга".

На этом пусковом комплексе протяженностью 22 км возвели 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка. Две транспортные развязки — с ЦКАД и А-108.

В следующем году будет открыто движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М-12 — от Московского скоростного диаметра (МДС) до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью 42,5 км. Сейчас там идет активное строительство, как и на остальных этапах новой дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что по Подмосковью пройдет 77 км магистрали М-12 "Москва — Казань". Транзитный поток пойдет в обход населенных пунктов и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань", ввод которой в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года, станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России. Трасса М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республике Чувашия и Татарстан. Она объединит 17 крупнейших региональных центров.