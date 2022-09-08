За этот период было обслужено почти 5 тыс. рейсов (рост на 25%).

"2019 год считается рекордным, в августе через литовские аэропорты путешествовало 621,5 тыс. человек. По мнению авиационных экспертов, продолжается переход авиации от восстановления к росту. За летний период удалось восстановить 92% допандемического пассажиропотока и 86% рейсов", — говорится в сообщении.

"Август отражает общие тенденции авиации и тот факт, что потоки восстанавливаются даже быстрее, чем в начале лета. Можно с уверенностью сказать, что темпы восстановления в ближайшем будущем останутся высокими. Может повлиять сезонность, но она оказывала влияние и до пандемии. Серьезных негативных корректировок в процессе восстановления в ближайшие месяцы мы не прогнозируем", — приводится в сообщении комментарий временно исполняющего обязанности главы Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса.

Количество пассажиров в Вильнюсском аэропорту в августе выросло на 53%, до 421 тыс. человек, рейсов — на 21%, до 3,5 тыс.

Каунасский аэропорт сохраняет лидирующие позиции по росту, превышая показатели до пандемии: 120 тыс. пассажиров (в августе 2019 года — 116 тыс., в августе 2021 года — 75 тыс.), 979 рейсов (902 и 777).

Пассажиропоток аэропорта Паланги восстановился на 86% к допандемийному уровню — 31,5 тыс. человек. Было обслужено 407 рейсов (в 2019 году — 632 рейса).

В 2021 году три международных аэропорта Литвы — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге — обслужили почти 2,5 млн пассажиров (на 37% больше, чем в 2020 году), более 34 тыс. рейсов (рост на 15%).