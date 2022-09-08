"В 2022 году мы как группа планируем перевезти порядка 40 млн пассажиров. В следующем 2023 году планируем достичь сопоставимого показателя", — сказал Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

В 2021 году группа перевезла 45,8 млн пассажиров, таким образом, по итогам текущего года показатель может упасть почти на 13%. В "доковидном" 2019 году пассажиропоток группы составил 60,7 млн человек.

Как сообщалось, за I полугодие пассажиропоток группы "Аэрофлот" уменьшился на 7%, до 17,2 млн пассажиров. Показатели за июль и август официально не публиковались. По словам Александровского, авиакомпания "Аэрофлот" в июле перевезла более 2,7 млн человек (+11% г/г), в августе — 2,8 млн (+2%).

Все российские авиакомпании по итогам 2022 года перевезут 100 млн человек, ожидают в Минтрансе РФ — это на 10% меньше, чем в 2021 году. В 2019 году было перевезено 128 млн пассажиров.

Российская авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей. Авиакомпаниям РФ запрещено летать в страны Европы, США, Японию. Помимо этого, санкции остановили поставки в Россию новых самолетов и комплектующих и обязали лизингодателей изъять у российских перевозчиков уже предоставленную в аренду авиатехнику.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".