Как говорится в заявлении премьеров, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".

В документе указано, что въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен на основе принятых каждой страной национальных временных мер, которые должны вступить в силу к 19 сентября.

При этом въезд будет возможен в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в ряде других случаях.

Премьеры приветствовали решение остановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, но при этом отметили, что необходимы "дальнейшие более жесткие меры", чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего, туристических, и уменьшить поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону, информирует агентство BNS.

Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Со своей стороны, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что ранее на российско-эстонскую границу за сутки проходило 600 россиян, после первой порции ограничительных мер их число сократилось до 100-150 человек.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.