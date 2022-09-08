"В Риме 55-летний американский турист был оштрафован за то, что присел на ступеньки старинного фонтана на площади Мадонна-дей-Монти, чтобы поесть мороженное и выпить пиво. Ночью нарушитель попался на глаза полицейских, и когда они попросили туриста покинуть ступеньки, он не ушел", — пишет издание.

Как отмечает газета, полиция сразу же сделала путешественнику выговор и выписала штраф в размере 450 евро.

Фонтан, построенный архитектором Баттистой Рускони в 1589 году, – популярное место ночных тусовок. Незадолго до инцидента полиция обнесла его заградительной лентой, чтобы люди не садились на ступеньки, но к тому времени, как там оказался турист, лента исчезла.

По словам американца, он не знал, что в Риме запрещено есть пить и сидеть на ступенях фонтанов в целях защиты исторических сооружений от возможных повреждений.

Это правило ввела в 2017 году бывший мэр Рима Вирджиния Раджи. Ограничения коснулись даже римского обычая развешивать белье для сушки между соседними зданиями. Также туристов в столице Италии обязали соблюдать правила приличия: не ходить с обнаженной грудью, не купаться в фонтанах, не разгуливать в состоянии сильного алкогольного опьянения на улицах.