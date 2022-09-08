"По предварительным данным турпоток КБР в летний период 2022 года составил 488,2 тыс. человек. Количество отдыхающих выросло на 63,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми активными месяцами лета стали июль и август", — говорится в сообщении.

Основной поток туристов в регион отмечается из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края и регионов СКФО.

"На сегодняшний день результаты мониторинга цен на туруслуги по размещению в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях, показывают, что 60% всех объектов коллективных средств размещения оставили стоимость услуг на прежнем уровне, 40% всех объектов повысили цены всего на 10%. Цена подъема на канатных дорогах осталась без изменений", — приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма КБР Мурата Шогенцукова.

При этом стоимость питания в курортной зане увеличилась более, чем на треть. Связано это с ростом цен на продукты питания, уточнили в министерстве.