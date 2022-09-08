На официальном сайте помещена просьба о сборе донатов в связи с тем, что "заповедник переживает трудные в экономическом плане времена". Мошенники просят собрать 500 тыс. рублей и публикует счета банковских карт. Информационная строка сбора сообщает, что на них перечислено уже 26 тыс. рублей.

Между тем представитель заповедника подтвердил агентству, что сбор инициирован не их учреждением. "Мы ничего не объявляли, никаких сборов. Это взлом, перечислять ничего не нужно", — сказал собеседник агентства.

По его сведениям, в настоящее время специалисты работают над устранение проблемы и в ближайшее время сайт вернется в прежний вид.