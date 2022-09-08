Это следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" Северо-Западным таможенным управлением.

В частности, в первые две недели после введения ограничений, с 18 августа по 1 сентября, в РФ из Эстонии въехали свыше 8,6 тыс. легковых и более 2,6 тыс. грузовых транспортных средств. Выехали из России в Эстонию за этот период более 8,7 тыс. легковых авто и свыше 4,2 тыс. фур.

Двумя неделями ранее, до введения ограничений, с 3 по 17 августа, из Эстонии в Россию въехали более 9 тыс. легковых и свыше 2,6 тыс. грузовых автомобилей. В направлении выезда из РФ российско-эстонскую границу пересекли почти 9,5 тыс. легковых и около 4,4 тыс. грузовых автомобилей.

На российско-эстонской границе действуют три международных автомобильных пункта пропуска: Ивангород (Ленинградская область), Шумилкино и Куничина Гора (Псковская область).

В Эстонии с 18 августа действует распоряжение правительства об ограничении для граждан России выдачи виз и въезда в страну. В четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, закрыт.