"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", — сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что круг контактов заболевшего определен, они находятся под медицинским наблюдением.

"При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", — подчеркнули в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, оспа обезьян выявлена у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы.

В ведомстве напомнили, что в России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В регионах РФ в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

"При проведении тестирований особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан.