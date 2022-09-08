Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.

Установлено, что обвиняемый житель Рязани, являясь руководителем ООО в офисе на ул. Соборной, собирал деньги с желающих отдохнуть за границей граждан. При этом он утверждал, что принимает на себя обязательства по оказанию посреднических услуг по бронированию, оплате и передаче выездных документов для осуществления туристических поездок. В реальности же его турфирма какие-либо заявки туроператорам не подавала и в договорных отношениях с ними не состояла.

"Потерпевшими по делу признаны 20 граждан, которым причинен ущерб на сумму 2 млн 173 тыс. 670 рублей", — говорится в сообщении.

Иски потерпевших удовлетворены.