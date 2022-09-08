Открытие выставки стало возможным в рамках межмузейного проекта "Василий Шукшин — Виктор Астафьев. Перекресток судеб", поддержанного грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры на 2022 год. На церемонии открытия выставки присутствовала заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова.

В рамках гранта предусмотрен обмен выставками между музеями. Так, в дни Шукшинского фестиваля 23 июля Красноярский краевой краеведческий музей открыл в родном селе Шукшина Сростки выставку о жизни и творчестве Виктора Астафьева "Расскажу о себе сам...".

Обе эти экспозиции являются важным этапом реализации другого большого проекта — "Туристический маршрут "Сибирский литературный треугольник", участником которого является также Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского. Проект посвящен ярким представителям деревенской прозы — Василию Шукшину, Виктору Астафьеву и Валентину Распутину.

Открывшаяся в красноярском музее выставка "Там, где живет Шукшин" рассказывает о жизни писателя в Сростках, о том, как родное село стало его творческой лабораторией. В экспозиции представили фотографии детства и юности Шукшина, снимки с родственниками, кадры фильмов, снятых режиссером на Алтае, фотографии земляков — прототипов героев его произведений. Также в экспозиции представлены история создания музея-заповедника Шукшина в Сростках и материалы, связанные с проведением Шукшинского праздника.

Выставку дополнили материалами Красноярского краевого краеведческого музея: книгами Шукшина, фотографиями и экспозиционными комплексами предметов на тему "Печки-лавочки" и "Живет такой парень".