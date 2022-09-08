"Маршруты разделены не только по тематике, но и по длительности — отправиться в путешествие можно как на несколько часов, так и на четыре дня. Большим спросом пользуются культурно-образовательные, патриотические, религиозные и речные туры", — говорится в сообщении.

В частности, в пределах Волгограда путешественникам предлагают посетить родину горчичного масла — музей-заповедник "Старая Сарепта", увидеть центральную часть города со смотровой площадки пожарной каланчи, а также пройтись по старинным улочкам с архитектурными постройками 19 века.

Патриотические маршруты включают, в том числе, Мамаев курган, музей-панораму "Сталинградская битва", музей "Память".

Туристам предлагают и религиозные туры в храм Александра Невского, Храм Святого Пророка Иоанна Предтечи, Казанский кафедральный собор, Свято-Духов (Илиодоров) мужской монастырь, сарептскую кирху и другие духовные объекты города.

Развита и сеть речных маршрутов, которая включает прогулки по Волге с шлюзованием на ГЭС или Волго-Донском судоходном канале.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Волгоградскую область нынешним летом вырос в 1,8 раза по сравнению с летом прошлого года — до 520 тыс. человек. По итогам года власти надеются принять более 1,5 млн туристов, что на 50% больше, чем в прошлом году.