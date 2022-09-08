"Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений", — приводит издание выдержки из доклада европейской климатической службы Copernicus.

Температуры воздуха выше среднего показателя в основном фиксировали на востоке континента в августе и были значительно выше среднего на юго-западе с июня по август.

"Во многих частях Европы стояла рекордная жара, которая стала причиной засухи и пожаров", — отмечают эксперты Copernicus.

Климатологи предупредили, что, если не бороться с глобальным потеплением, Европа будет продолжать ставить рекорды по экстремальной жаре, засухам и пожарам в летние сезоны.

Страны Европы за лето 2022 года побили рекорд разрушений от пожаров: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Из-за аномальной жары ряд стран даже столкнулся с нехваткой воды, в стратегически важных реках, таких как Рейн, снижался уровень воды, что крайне негативно отражалось на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество грузов, перевозимых на судах.