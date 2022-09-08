"С 0:00 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", — заявил министр в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу", — рассказала, в свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Те, у кого есть наземная граница с Россией, могут ограничить въезд граждан РФ на свою территорию. Важно, чтобы согласованные правила предполагали исключения тем, кто посещает членов семьи, диссидентам и обладателям вида на жительство", — сказала премьер-министр, комментируя тему шенгенских виз.

Со своей стороны, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что ранее на российско-эстонскую границу за сутки проходило 600 россиян, после первой порции ограничительных мер их число сократилось до 100-150 человек. С вступлением в силу нового запрета россиян на границе станет еще меньше.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в среду, что запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней. По его словам, Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.