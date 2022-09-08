"Мы договаривались, что последний день форума — это день старта конкурса. Поэтому мы считаем, что конкурс поехал, сайт конкурса готов. Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно", — процитировали в сообщении Трутнева.

Конкурс "Дальний Восток — земля приключений" будет длиться до сентября следующего года. Желающие принять участие смогут подать заявку на сайте "путешественникДВ.рф". Также им нужно будет уведомить о путешествии МЧС России, согласовать заявку в маршрутно-квалификационной комиссии. Потом остается только поехать в выбранный регион Дальнего Востока, а затем прислать видеоролик о своем путешествии

Принять участие смогут люди от 10 лет, для несовершеннолетних потребуется руководство взрослых.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, в число которых войдут кругосветный путешественник Федор Конюхов, полярник Матвей Шпаро, путешественник Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш. Главный приз конкурса составит 3 млн рублей.

Во время конкурса отдельное внимание будут уделять маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей Дальнего Востока. Юрий Трутнев добавил, что только этими критериями при оценке участников конкурса ограничиваться не будут.

По словам Трутнева, конкурс направлен на то, чтобы люди приезжали на Дальний Восток и узнавали его. Кроме того, и сами дальневосточники должны открывать для себя новые уголки.

"Дальний Восток — это огромная территория и территория прекрасная. Есть много мест для открытий ", — сказал Трутнев.

Участникам конкурса также нужно будет обратить внимание на необходимость обеспечения безопасности путешественников на опасных маршрутах. Подготавливать к категорийному походу нужно каждого члена группы, а не только гидов.

"Для этого существует квалификационная комиссия. Надо сделать так, чтобы без допуска маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут, во всяком случае не могла зарегистрироваться", — добавил Трутнев.