"У нас увеличение притока туристического на Дальний Восток — 38 %, а места размещения подросли на 8%. Это значит, что идет отставание от того, что мы можем предложить людям", — сказал Трутнев в четверг журналистам на брифинге по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, "если бизнес отстает, если средства не вкладываются в развитие инфраструктуры туризма, значит, налоги избыточны".

"Вне всякого сомнения надо увеличивать на Дальнем Востоке преференции по отношению к строительству гостиниц", — завил Трутнев.

По его словам, уровень налоговой нагрузки нужно сбалансировать так, чтобы рост инвестиций в туристическую инфраструктуру совпадал с ростом ее востребованности, пока отмечается существенное отставание.