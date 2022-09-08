"Надо, я думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрута квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут, во всяком случае не могла зарегистрироваться", — сказал Трутнев на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Полпред пояснил, что безопасность туристов на сложных маршрутах за счет сертификации гидов решить не удастся.

"Потому что сложные путешествия, а на Камчатке это было категории 3А, что приравнивается к пятой категории сложности по туристической классификации. Это очень высокая сложность. Там каждый должен быть человек подготовлен. То есть необходимо проверять подготовку каждого члена. Есть такая система, называется квалификационная комиссия", — сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что заявку маршрута на квалификационную комиссию группа, которая погибли на Камчатке, не подавала, допуск не был дан.

Вице-премьер добавил, что обсудит этот вопрос с представителями МЧС и Ростуризма, занимающимися безопасностью туризма.

Трагедия на Ключевском вулкане Камчатка произошла с группой из 12 человек — десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм".

3 сентября 9 из 12 человек (гид и 8 туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли. К выжившим на помощь поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза из группы, поднявшейся выше. В понедельник отправившийся к ним на выручку гид спустился обратно в домик вулканологов к туристам на высоту 3 тыс. 300 м. До них спасатели добрались во вторник. У гида, который спустился с высоты 4 тыс. 158 м, обморожены ноги и руки, остальные альпинисты в порядке. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС и передали медикам.

Тела девяти погибших альпинистов эвакуировали с Ключевского вулкана вертолетом в среду. Их доставили в Петропавловск-Камчатский.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек". По второй из статей арестован директор новосибирской турфирмы.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.