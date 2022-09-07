"Все пункты сегодняшней повестки по разделу "без обсуждения" одобрены, включая визовой", — заявил собеседник агентства.

В повестке заседания на 7 сентября числился пункт: "Решение Совета о приостановлении применения соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией (утверждение)".

В дальнейшем согласованный постпредами документ поступит на утверждение Совета ЕС, затем последует публикация постановления совета в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего приостановка соглашения вступит в силу.

В минувший вторник член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией. Она объяснила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.

Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.