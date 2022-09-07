"Автобусный рейс Петербург — Геленджик, который мы запустили около месяца назад, набирает популярность. Притом не только у жителей Северной столицы. Туристы из южных регионов с тем же удовольствием едут в город на Неве — заполняемость автобусов практически 100%", — сказал Поляков.

По его словам, жители Петербурга также изъявили желание открыть прямые автобусные маршруты и в другие города, среди которых — Симферополь, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

"Готовимся запустить маршрут в крымскую столицу — получаем разрешительные документы. Дал поручение "Пассажиравтотрансу" организовать на пути следования автобуса в Геленджик остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону, а также продлить сам маршрут до Анапы", — отметил Поляков.

Он сообщил, что петербуржцам станут доступны еще четыре южных города в период приостановки авиасообщения.

Прямой автобусный маршрут Петербург — Геленджик открылся 12 августа.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ на данный момент действуют до 10 сентября. С 24 февраля ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.