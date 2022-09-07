Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Ринкевич подчеркнул, что граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, "будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница".

На вопрос, насколько эффективными станут эти ограничения, учитывая, что другие страны Шенгенского соглашения их не ввели, Ринкевич подчеркнул, что большое количество граждан России используют для въезда в ЕС страны Балтии, а также Финляндию и Польшу. "Это решение имеет как силовой, так и морально-политический аспект", — сказал он.

Министр иностранных дел Латвии обратил внимание на то, что на прошлой неделе ЕС согласился приостановить действие соглашения 2007 года о порядке выдачи виз гражданам России. Было также принято решение, что приграничные страны имеют право действовать с учетом соображений безопасности.

"Это важный шаг и достаточно эффективный. Да, с помощью ограничений можно добиться полной эффективности, если все будут действовать одинаково, но и региональное сотрудничество также достаточно эффективно. С политической точки зрения и в аспекте безопасности это эффективный шаг", — сказал Ринкевич.

Проект решения литовского правительства предусматривает "ограничение передвижения граждан России через внешнюю границу ЕС". Въезжать и выезжать из Литвы смогут только те российские граждане, которые будут соответствовать критериям, установленным литовским правительством, а указанные критерии должны быть разработаны министерством иностранных дел Литвы после согласования с другими странами региона.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.