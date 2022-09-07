Экспонаты из фондов Государственного археологического музея-заповедника "Костенки" представлены в научном центре "Археология и реставрация", расположенном в Музейном квартале областного центра.

"Это каменные и костяные орудия и произведения искусства, собранные с разнокультурных и разновременных памятников Костенок. Благодаря этим находкам во многом и было сформировано современное представление о каменном веке", — говорится в сообщении.

В период работы выставки сотрудники научного центра запускают новый мастер-класс, на котором покажут, как создавать картины в стилистике художников каменного века. Участники мастер-класса смогут создать при помощи натуральных пигментов — сангины и угля — панно в стиле наскальной живописи времен первобытного человека.

Выставка будет работать до 11 декабря.

Первые по времени поселения человека в Костенках существовали 45 тыс. лет назад, последние заканчивают свое существование примерно 30 тыс. лет спустя.

Исследования костенковских памятников проводятся учеными Института истории материальной культуры Российской академии наук и сотрудниками музея-заповедника "Костенки".

На территории "Костенковско-Борщевского историко-культурного археологического комплекса" расположены 26 стоянок. В состав музея-заповедника входят 7 верхнепалеолитических памятников общей площадью 26,1 тыс. кв. метров.

Самой большой ценностью археологического наследия Костенок является сохраненный на месте нахождения верхний слой стоянки Костенки-11, где представлено жилище из костей мамонта.