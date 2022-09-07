"Это уникальное судно, созданное по заказу ОСК. Его назвали в честь речного дельфина. Достигнута договоренность, что нам "Соталию" передадут в опытную эксплуатацию. У нижегородцев и гостей города будет возможность стать первыми пассажирами", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что судно было представлено на нижегородской Стрелке спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, который находится в среду с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде.

"Остекленный корпус открывает для пассажиров прекрасный обзор во время речной прогулки, а осадка у этого судна — всего 0,5 метра, что позволяет ему ходить на маловодье. Уникальность еще и в его модульности — можно использовать и для пассажирских, и для грузовых перевозок", — добавил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что "практически все оборудование (судна — ИФ) и материалы отечественные".

На сайте АО "Объединенная судостроительная корпорация" уточняется, что благодаря минимальной осадке и применению водометного движителя, эксплуатация судов проекта "Соталия" возможна на большей части внутренних водных путей РФ.

Из описания также следует, что форма корпуса и архитектурные решения судна позволяют осуществлять посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.

Салон "Соталии" оборудован для перевозки маломобильных групп пассажиров. Судно рассчитано на 30 пассажиров.