"Решение о создании новых современных морских курортов для нас – один из ключевых итогов ВЭФ и президиума Госсовета по туризму. Теплое море – это самый популярный и самый востребованный вид отдыха во всем мире. Каждый хотя бы раз в год хочет поехать на море, особенно семьи с детьми. И наши курорты всеми любимые уже физически не вмещают всех желающих отдохнуть", — сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

По словам Догузовой, Ростуризм оценивает перспективный спрос на такой отдых не менее чем в 30 млн человек.

"Сейчас на российском юге, если брать только классифицированные средства размещения, в сезон может отдохнуть не более 10-15 млн человек. Еще столько же, как минимум, у нас есть потребность в ближайшие 5-7 лет. Чтобы этим людям в перспективе было где отдыхать на море, надо начинать строить новые современные курорты со всей необходимой инфраструктурой, гостиницами разного формата, развитой курортной средой: пляжи, набережные, кафе, рестораны, вся развлекательная составляющая, где это нужно марины. Все, что сегодня включает в себя новый современный курорт, основой которого является туристическая инфраструктура. Для этого очень важно грамотно спланировать такой курорт, чтобы он был экономически выгодным, удобным для туристов и включал в себя все необходимое для хорошего отдыха", — добавила она.

Догузова отметила, что Ростуризм рассматривает для подобных проектов все теплые моря России – Черное, Каспийское, Азовское и Балтику. И позднее будут сделаны расчеты, где, в каких муниципалитетах, должны находиться курорты.

"Мы понимаем, что за 5-7 лет можно спланировать и ввести первые очереди таких курортов, чтобы они вмещали до 10 млн человек дополнительно. И дальше они будут развиваться на протяжении длительного времени, как любые курорты в мире. Но нам важно их сделать современными, грамотно спланировать, без хаотичной застройки, чтобы они радовали глаз. Ключевой акцент, который мы будем делать при планировании курортов – удобный и доступный семейный отдых. Там должны быть возможности для всех желающих на любой вкус и кошелек", — рассказала глава Ростуризма.

По ее словам, сначала будут подготовлены и утверждены подробные мастер-планы курортов. Что должно появиться на курорте, на какую емкость он будет рассчитан, определит государство. Затем в соответствии с планами будет подведена вся обеспечивающая инфраструктура, территория поделена на участки. После этого придут инвесторы.

"Я уверена, что они с удовольствием пойдут и будут вкладывать деньги в такие курорты. Мы в новейшей истории России такие морские курорты никогда не планировали и не строили. Это вызов для нашей страны. Вообще мы системно только подошли к созданию современных курортов мирового уровня", — подчеркнула Догузова.

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке во вторник предложил создавать в России всесезонные курорты на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморском крае, которые смогли бы ежегодно принимать до 10 млн туристов. А также возродить курортную зону Каякент на Каспии в Дагестане, которая в советская время была востребованным морским курортом.