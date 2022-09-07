"Япония открыла границы для всех иностранных туристов. Теперь им не потребуется приобретать турпакеты для групповой поездки с сопровождением гида. С 7 сентября туристы могут забронировать тур или проживание и авиабилеты через зарегистрированные турагентства", — пишет издание.

Как отмечает газета, путешественникам, забронировавшим частное жилье, небольшие гостиницы или апартаменты не через турагентства, будет отказано во въезде. Также не разрешено посещение Японии без предварительной брони отеля.

"Турагентства всегда должны быть на связи с туристами, чтобы убедиться, что они понимают антиковидные протоколы Японии. Так, если у иностранца появятся симптомы коронавируса во время поездки, ему необходимо незамедлительно обратиться в турагентство, чтобы компания перенаправила его в больницу, центр общественного здравоохранения или жилье, где он может самоизолироваться", — пишет The Japan Times.

Российские туристы не могут въехать в Японию с сертификатом вакцинации отечественными вакцинами, поэтому им потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Туристы, привитые одобренными в стране вакцинами и сделавшие бустерную прививку, не должны перед выездом из Японии предоставлять результаты ПЦР-теста. Для остальных пока это правило сохраняется.

Для посещения Японии необходимо заранее подать документы на получение краткосрочной 90-дневной однократной визы. Визы выдаются в посольствах и консульствах Японии в течение пяти или более дней.