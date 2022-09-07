"Ранее в аварийной части санаторного комплекса были проведены первоочередные работы. Санаторий — архитектурный памятник и жемчужина нашего курорта, поэтому так важно, что при поддержке федерального и краевого правительства здравница получит новую жизнь", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

По его словам, проект ремонта санатория будет готов в начале 2023 года. В нем предусмотрена реконструкция второго, третьего и лечебного корпусов, Леонидовской лестницы, благоустройство прилегающей территории, обновление инфраструктуры.

В 2018 году о начале реконструкции старейшей здравницы Кисловодска, филиала Федерального медицинского центра Росимущества, сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда на первоначальные ремонтные работы было выделено 600 млн рублей.

В 2019 году СМИ сообщали, что подготовлен проект реконструкции санатория с элементами реставрации, который оценивался в сумму более 6,5 млрд рублей.