В первый день празднования векового юбилея КЧР состоялся концерт звезд отечественной сцены, а также лазерное шоу, включавшее демонстрацию достопримечательностей Карачаево-Черкесии.

Главные торжества, посвященные 100-летию Карачаево-Черкесии и дню города Черкесска, проходят 7 сентября.

В этот день в разных частях города открылись концертные площадки, где также проходят различные турниры, конкурсы, викторины и мастер-классы.

В частности, в крупнейшем парке Черкесска "Зеленый остров" открылись стилизованные тематические площадки с увлекательными мастер-классами и творческими лабораториями.

Кроме того, жители и гости республиканского центра могут посетить аллеи художников и мастеров, побывать на островке талантов "Арт-вояж". Здесь же развернулся театр живых скульптур.

Также на "Зеленом острове" откроются стилизованные национальные подворья, где будут представлены культура, традиции и кухня народов Карачаево-Черкесии.

Кроме того, в амфитеатре, а также на центральной площади Черкесска состоится демонстрация фильма о Карачаево-Черкесии "На все 100" российского журналиста Владимира Шахбаза.

Завершит торжества гала-концерт с участием популярных российских исполнителей и большой праздничный салют.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования КЧР. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в течение всего года.