"У нас задача — пересечь пустыню Гоби, то есть стартуем мы от Даланзадгада (город в Монголии — ИФ), и, условно говоря, вдоль китайской границы идем практически до границы с Россией. Маршрут должен составить, по нашим расчетам, 1,5-1,6 тыс. км", — сказал Юнанов.

Изначально путешественники намеревались отправиться на трайках на Северный полюс, потом была идея поехать в Антарктиду, но по ряду причин, в том числе из-за пандемии COVID-19, поездка несколько раз переносилась. Тогда по предложению Конюхова они решили совершить экспедицию в пустыню Гоби.

Там, по словам Конюхова, предлагается испытать эту технику.

"Решили поехать в Гоби. А я в Гоби был, я же пересекал в 2009 году из Улан-Батора через всю Монголию на верблюдах и лошадях. Решили сейчас проверить нашу технику", — сказал Конюхов.

По словам Юнанова, стартует экспедиция 10 или 11 сентября. Временных рамок для преодоления маршрута не установлено, но предполагается пройти его за две недели.

Головатый уточнил, что в зависимости от условий и с учетом полного бездорожья скорость движения трайков будет составлять 15-20 км/ч. Вес одного из них будет достигать до 400 кг.

Юнанов отметил, что на трехколесном трайке человек еще не пересекал пустыню Гоби — "по типу технику в данном случае это уникальная экспедиция".