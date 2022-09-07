"Новый дополнительный поезд "Таврия" №169/170 начнет курсировать 24 сентября. Из Петербурга (Московский вокзал) поезд отправится в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября; и далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно", — говорится в информации ГСЭ в его телеграм-канале.

Из Симферополя в Петербург поезд будет курсировать 26, 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29 и 30 октября; и далее с 4 ноября по 10 декабря ежедневно.

Время в пути составит 40 часов 59 минут. В составе до 16 вагонов: купейных и плацкартных, а также вагон-ресторан. Продажи билетов откроются в течение дня.

Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой.

ГСЭ сообщает, что в межсезонье продолжится курсирование восьми круглогодичных поездов в Крым, прорабатывается назначение дополнительных.