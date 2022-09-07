"Главное, что нам удалось решить: авиакомпания "Якутия" вышла из резкого финансового пике. Да, она сейчас находится не в лучшем состоянии. Но говорить о том, что сегодня-завтра компания упадет, будет обанкрочена, нельзя", — сказал он.

Николаев отметил, что требующих решения вопросов в отношении авиакомпании остается много: восстановление самолетов Superjet, лизинговые платежи за российскую технику, переоснащение, поддержание летной годности иностранных судов.

"К сожалению, сейчас не то время, когда она (внутренняя ситуация в авиакомпании — ИФ) может улучшиться. Тут другой момент. Если раньше мы думали о том, чтобы реструктуризировать авиакомпанию "Якутия", то сейчас мы понимаем, что в дальнейшем идем в стратегическом партнерстве с компанией "Аврора", — пояснил глава региона.

В последние годы авиакомпания неоднократно подвергалась критике местных и федеральных властей из-за задержек рейсов и несвоевременного обслуживания самолетов SSJ. Кроме того, действующие судебные претензии к авиакомпании превышают 1 млрд рублей, большая часть — 960 млн рублей — от ГТЛК.

Выручка авиакомпании за 2020 год составила 7,4 млрд рублей, за 2021 год — 10,9 млрд рублей, чистый убыток — 2,8 млрд рублей и 610 млн рублей соответственно. При этом в доковидный 2019 год авиакомпания получила 11,7 млрд рублей выручки и 140 млн рублей чистой прибыли.

АК "Якутия" контролируется Минимущества республики, базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8.