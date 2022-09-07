Это уже восьмой по счету фестиваль, собирающий в Верхнем Уфалее десятки звонарей со всей страны. Он приурочен к православному празднику Рождества Пресвятой Богородицы, говорится в сообщении.

Фестиваль начнется с литургии и крестного хода, а затем город заполнится праздничными колокольными перезвонами. Участники также проведу мастер-классы и разрешат ударить в колокол всем желающим.

Кроме того, для гостей организуют ремесленную слободу, где можно поучиться резьбе по дереву, художественной росписи, гончарному и кузнечному делу.

Также в программе гастрономический конкурс православных блюд с дегустациями, старинные русские забавы, уличные бои, катание на лошадях, пеший квест, концерт фольклорных коллективов, отмечают организаторы.