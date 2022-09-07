"Решение стран Прибалтики отгородиться от граждан России является крайне странным. Литва вновь пытается ограничить посещение россиянами той же Литвы. Но железнодорожного пассажирского транзита, связывающего Калининградскую область с "большой" Россией, они не коснутся. Этот транзит прописан в более серьезных соглашениях между РФ и ЕС ", — сказал Лысков.

Он также отметил, что в решении стран Прибалтики исключения сделаны для водителей грузовых фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. В результате речь идёт только о россиянах, выезжающих, по сути, с туристическими и другими целями.

"Будут, вероятно, и разъяснения Литвы по вопросу пересечения ее территории жителями Калининградской области по упрощенным проездным документам. Как известно, они не являются визами и дают право на пересечения страны в течение 24 часов", — добавил Лысков.

По заявлению МИД Латвии, страны Балтии достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы Литвы, Латвии и Эстонии с Россией и Белоруссией.