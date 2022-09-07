"Суд постановил: избрать Степанову Андрею меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, или до 2 ноября 2022 года", — сказала судья Анна Менькова.

Как следует из материалов, оглашенных в ходе заседания, при организации восхождения были нарушены действующие в РФ правила проведения подобных восхождений.

В частности, на одного проводника в группе приходилось по пять клиентов, что больше, чем допускается для маршрутов такой сложности (не более трех клиентов на одного гида).

Материалы дела, оглашенные в суде, свидетельствуют, что Степанов не признает вину и "тяжело переживает гибель людей", в оглашенных показаниях он говорил, что никак не мог повлиять на действия проводников, туристов и спасателей.

Во время заседания он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

"В добровольном порядке готов явиться на Камчатку для проведения расследования", — сказал он.

Защита также предъявила суду копию (сканы) договора аренды квартиры в Петропавловске-Камчатском, где мог бы во время следствия жить Степанов, а также другие документы, касающиеся этого жилья и арендодателей.

Степанов был задержан вечером 5 сентября в Новосибирске, куда он вернулся из Республики Алтай.

В отношении руководителя и гида-инструктора ООО "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Также продолжается расследование дела о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

В настоящее время все уголовные дела объединены в одно производство, установлено шесть потерпевших по делу.

Трагедия на Ключевском вулкане (Камчатка) произошла с группой из 12 человек — 10 туристов, прибывших из нескольких регионов России и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм".

3 сентября 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек, которые шли в альпинистской связке, погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще три человека из группы, поднявшейся выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал. До трех выживших, находившихся на высоте 3300 м спасатели добрались во вторник. У гида, который спустился с высоты 4158 м, обморожены ноги и руки, остальные скалолазы в порядке. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС и передали медикам.

Тела девяти погибших альпинистов планировалось эвакуировать с Ключевского вулкана в среду.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.