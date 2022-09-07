"Мне кажется, что это важный шаг, потому что даже наши страны, которые мы сейчас называем дружественными, испытывают определенные сложности. Скажем, для индийского рынка срочные визы стоят в районе $150 и требуют личного посещения консульства. Обычная виза занимает три недели и стоит $80, это дорого и неудобно. Мир движется к онлайну, и нам нужны онлайн-визы. Хотя бы в отношении ряда стран, чтобы посмотреть, как оно заработает. И этот вопрос надо решать в ближайшее время. Это очень важно для въездного туризма", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Ромашкин, если иностранцы все-таки смогут посещать Россию по электронной визе, то это не только позволит турбизнесу страны заработать, но и покажет Россию такой, какая она есть.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин подчеркнул, что въездной турпоток сейчас не превышает 5% от допандемийного уровня.

"Мы поддерживаем инициативу по возрождению электронных виз. РСТ официально направил письмо в правительство еще в июле. В мире в этом вопросе часто используется принцип взаимности. Но на самом деле, 50% государств используют этот принцип. Республика Беларусь – безвизовый режим, более 50 стран. Казахстан – безвиз для 50 с лишним стран, которые не представляют миграционной опасности. И думаю, что для России такой же спектр – Индия, Иран, ряд других стран вполне могут к нам въезжать. И они являются дружественными, они хотят и могут к нам ехать", — добавил он.

Ромашкин также напомнил, что до пандемии в России уже была практика оформления электронных виз. Их могли получить граждане определенных государств, включая страны ЕС, для пересечения границы в аэропортах Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Калининграда. Также в Россию можно было въехать по электронной визе через морские и один пешеходный пункт пропуска.

Во вторник на заседании президиума Госсовета глава Ростуризма Зарина Догузова попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть запуск системы электронных виз для иностранных туристов, который по решению правительства был отложен в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса. Президент поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров, а также предложил развивать двустороннее сотрудничество с другими странами по поводу установления безвизового режима.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.

Виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы должен составить не более 4-х календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России 16 суток. Виза будет оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.