"Я уже комментировал решение Евросоюза и сказал, что мы не будем рекомендовать отвечать взаимностью (на возможное ограничение — ИФ)", — отметил Лавров.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. После вступления в силу документа, для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.