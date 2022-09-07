Об этом главы дипломатических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии заявили в Каунасе после встречи министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8).

"Страны Балтии в основном достигли (договоренности)", — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич журналистам.

По его словам, окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис со своей стороны сообщил, что решение этого вопроса ожидается в ближайшее время.

"Я надеюсь, что это уже вопрос дней, может быть, недель", — сказал он.

Ландсбергис также отметил, что точная дата вступления в силу ограничений для туристов пока не ясна, поскольку в странах отличаются схемы принятия решений. В Литве это планируется сделать в рамках чрезвычайного положения.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это не международное соглашение, а отдельные национальные соглашения, которые согласуются между собой.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки ждет разъяснений Еврокомиссии по поводу того, может ли страна не впускать россиян, обладающих шенгенскими визами.

"Мы хотим, чтобы комиссия представила правовое разъяснение", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. После вступления в силу документа, для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.