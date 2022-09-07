Накануне Минприроды России выступило с инициативой перепрофилирования неиспользуемых научно-исследовательских судов организаций, подведомственных министерству, под круизные.

"У нас есть некоторые суда, которые могут быть использованы под индивидуальный туризм. Так как у нас есть суда с ледовым классом, то есть возможность использовать их для туристических туров или в Антарктиду, или в Арктику. У нас нет круизных судов, но для таких индивидуальных групп туризма, в принципе, одно-два судна могут быть приспособлены", — сказал Горьков.

Он отметил, что инициатива может быть реализована, ориентировочно, в 2024 году. Останутся ли при этом суда во флоте "Росгеологии" или будут сданы в чартер, пока неизвестно: "Механизм нужно отработать".

Во вторник в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что в системе министерства есть девять неиспользуемых судов, которые можно было бы перепрофилировать: два — Росгидромета и семь — "Росгеологии" (нет контрактов на ближайшие три года). Он подчеркнул, что суда имеют пассажирское свидетельство Российского морского регистра судоходства.

Предполагается, что инициатива будет реализована в рамках государственно-частного партнерства, переоснащение девяти судов, по предварительным оценкам, обойдется бизнесу менее чем в 100 млн рублей.

Перепрофилирование судов может стать альтернативой утилизации. В декабре сообщалось, что "Росгеология" разрабатывает программу по утилизации своих старых судов для 2D-сейсморазведки и строительству новых универсальных судов. Отмечалось, что в компании на данный момент 9 судов для 2D-сейсмики (построены в 1980-х годах), в то время как спрос на такие работы в мире сейчас крайне мал.

"Наша идея была оставить (суда — ИФ) в достаточном количестве: пока выбрать из этих девяти наиболее новые, домодернизировать их, используя, оставить то, что необходимо, а деньги (полученные — ИФ) при утилизации потратить на строительство новых универсальных судов не только для 2D, но которые и 3D, и исследования могут провести другого характера", — сказал тогда глава "Росгеологии".