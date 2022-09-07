"Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере мы ничего не должны делать противоречащего нашим интересам. Лавров на меня рассердится, наверное, — он здесь в зале как раз смотрит внимательно, — потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже всем должны закрыть визы", — сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2022 во Владивостоке.

"Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Чего их закрывать? Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Вот вам, пожалуйста, пусть приезжают и работают? Чего их ограничивать? Репетиторы приезжают. Да пускай приезжают и работают! Чего здесь плохого? Спортсмены, деятели искусства. Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты. Они их политизируют, они не нас изолируют, а сами себя", — добавил Путин.

Накануне Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ. Ожидается, что Совет ЕС позже на этой неделе одобрит это предложение. Планируется, что облегченный визовый режим будет приостановлен с 12 сентября. Официально Россию о приостановке соглашения уведомят за 48 часов до его вступления в силу.

После вступления в силу документа, для россиян, желающих получить визу, сбор увеличится с 35 до 80 евро. При этом для подачи заявления на визу необходимо будет предоставлять больше документов. Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. В отдельных случаях этот период может быть продлен максимум до 45 дней. Получить многократные визы станет сложнее. Однако ЕС намерен упростить получение шенгенов для студентов, журналистов, активистов и представителей гражданского общества.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу в июне 2007 года.