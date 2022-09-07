Теперь рейсы будут выполняться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Согласно расписанию, вылет из международного аэропорта Самары в Баку запланирован в 13:00, прибытие обратного рейса в Самару — в 16:25.

Ранее сообщалось, что с 7 сентября компания увеличивает число рейсов из Санкт-Петербурга в Баку до 4 в неделю.

"Мы видим, что туристический поток в Азербайджан стабильно растет не только из Москвы, но и из регионов. Вводим новые и дополнительные рейсы, чтобы сделать путешествия пассажиров еще удобнее. Сейчас компания выполняет прямые рейсы в Баку — из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. Также в расписании Utair есть рейсы в Гянджу и Нахичевань", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.