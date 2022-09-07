"Убрали под землю кабели и открыли красивый вид на старинные улицы. Установили больше 500 фонарей, в том числе в историческом стиле. В зелёных зонах и во дворах сделали подсветку", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в переулках также появились тротуары с гранитным мощением и лавочками, на дорогах — "карманы" для парковки.

Благоустроили территорию возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова, у памятника Фритьофу Нансену.

Работы завершили ко Дню города, отмечать который планируют в ближайшие выходные.