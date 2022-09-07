"В этом году жители и гости Пятигорска смогут посетить выставки, концертные программы, показы кинофильмов и встречи с актерами в рамках "Осеннего культурного марафона", — сказал Ворошилов.

Поздравить жителей города приедут также творческие коллективы Белгородской области.

"Белгородскую область и Ставропольский край объединяет тесное взаимодействие: выстроенная система межмуниципального сотрудничества и обмен опытом", — отметил глава Пятигорска.

На праздничном концерте, посвященном Дню города, выступят два белгородских коллектива: вокальный ансамбль "Оазис" и эстрадный ансамбль "Хорошее настроение".

Ворошилов поблагодарил белгородцев и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова за музыкальный подарок.

День города в Пятигорске отмечают во вторую субботу сентября, в этом году он приходится на 10 сентября.