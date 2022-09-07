Документ подписан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Свои подписи под ним поставили губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор корпорации Сергей Суханов.

"На Ямале Корпорация займется проработкой создания туристического кластера Рай-Из в Харпе, примерно в 50 километрах от Салехарда. "Туризм.РФ" выступит партнером для инвесторов и гарантом для региона эффективности вложения средств и того, что каждый объект будет достроен", — говорится в сообщении.

Комментируя подписание соглашения, Артюхов отметил, что Ямал на карте большого туризма страны пока представлен достаточно скромно, но все отмечают, что у региона большой потенциал.

"Видим кратный рост по внутреннему туризму, но пока не хватает хороших гостиниц, инфраструктуры. Все должно быть новое, современное, соответствующее самым высоким запросам", — передает пресс-служба слова губернатора.

Такой проект планируется реализовать на Ямале. "Рассчитываем, что с помощью корпорации "Туризм.РФ" сможем привлечь и дополнительных специалистов для экспертизы, и дополнительные ресурсы уже для практической реализации нашего проекта", — добавил Артюхов.