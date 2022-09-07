"Это социокультурное событие традиционно объединяет более 150 специалистов библиотечной отрасли, деятелей культуры, науки, образования, книгоиздателей, писателей, литературных критиков, а также более 3 тысяч читателей библиотек Псковской области и более 5 тысяч удалённых пользователей", — говорится в сообщении.

В течение трех дней на площадках государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" пройдут встречи специалистов библиотечной отрасли регионов России, ведущих деятелей культуры, науки и образования, а также книгоиздателей, писателей и литературных критиков.

Гости мероприятия смогут увидеть постановку "Сон Татьяны" из произведения А. С. Пушкина "Евгений Онегин" в представлении театральной студии "На счастливой" Дворца детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга.

Также в среду пройдет научно-практическая конференция "Библиотеки и литературные музеи — хранители нематериального культурного наследия" и начнет свою работу межрегиональный фестиваль-конкурс лучших проектов по продвижению книги и чтения "Читающая Россия".

Профессиональное пространство фестиваля 2022 года будет дополнено моноспектаклями в исполнении российских актеров театра и кино.

Фестиваль "Осень в Михайловском" проводится при финансовой поддержке комитета по культуре Псковской области, Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" и Российской библиотечной ассоциации.

Фестиваль входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и является одной из самых масштабных площадок для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в РФ.