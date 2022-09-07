Для экспонирования из собрания Музеев Московского Кремля выбрано более 100 предметов. Это личные вещи Петра I и предметы, ставшие символами эпохи.

Среди них царские регалии и произведения из царской сокровищницы конца XVII века, изделия придворных мастерских, парадное оружие и конское убранство, предметы дворцового обихода, воинская атрибутика и дипломатические дары иностранных держав.

В открытии выставки приняли участие председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай.

"Петр Первый посвятил свою жизнь одной цели — созданию мощной мировой державы, великой Империи. И это было сделано. По всей России строились новые города, расширялась торговля, развивалась промышленность. Наша выставка открывается в дни Восточного экономического форума. Это очень символично. Потому что российский Дальний Восток сегодня уверенно развивается. Этот регион стал одним из ключевых центров экономической активности в нашей стране", — сказал Миллер на церемонии открытия.

Выставка будет работать до 15 января 2023 года.