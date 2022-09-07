"Вину в совершении инкриминируемого преступления не признал", — сказал следователь Василий Чернявский, оглашая ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Степанов заявил, что сотрудничает со следствием и считает заключение под стражу избыточным.

Он добавил, что "делается все возможное для помощи родственниками" и рассказал, что, находясь в момент ЧП в горах Алтая, нанял вертолет, чтобы максимально быстро вернуться в Новосибирск после того, как узнал о происшедшем.

"Прошу избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога", — попросил он.

По словам следователя Чернявского, потерпевшими по делу на данный момент признано шесть человек.

В отношении руководителя и гида-инструктора ООО "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Также продолжается расследование дела о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам ( ч.3 ст. 109 УК РФ).

Трагедия на Ключевском вулкане (Камчатка) произошла с группой из 12 человек — 10 туристов, прибывших из нескольких регионов России и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм".

3 сентября 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение ючевскойгидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал. До трех выживших, находившихся на высоте 3300 м спасатели добрались во вторник. У гида, который спустился с высоты 4158 м, обморожены ноги и руки, остальные скалолазы в порядке. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС и передали медикам.

Тела девяти погибших альпинистов доставили с Ключевского вулкана в среду.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.