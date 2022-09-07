Документ подписан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду, сообщила пресс-служба ОАК. Планируется, что первые четыре машины будут переданы "Авроре" в 2024 году, еще четыре — в 2025 году. Все они будут в компоновке на 103 кресла экономического класса. Финансирование сделки планируется организовать с привлечением средств ФНБ.

"SSJ-NEW станет первым отечественным региональным авиалайнером в парке "Авроры", он позволит авиакомпании сохранить пассажиропоток между регионами Дальнего Востока, а в перспективе — нарастить его, освоив новые маршруты", — отметил гендиректор "Иркута" — замгендиректора ОАК Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.

Ранее ГТЛК и "Аврора" обсуждали поставку 45 самолетов российского производства, в том числе восьми SSJ100, 19 Ил-114-300, восьми L-410 и десяти "Байкалов". Ожидалось, что они будут поступать в парк перевозчика в 2021-2025 гг. Из-за санкций Запада, затронувших российский авиапром, поставки сдвигаются на период после 2024 года, сообщал "Интерфаксу" гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил в ходе ВЭФ, что все лизинговые контракты с "Авророй" на поставку авиатехники планируется заключить до конца 2022 года. Кроме того, напомнил он, прорабатывается поставка вертолетов для дальневосточной компании — также с использованием денег ФНБ.

Сейчас парк "Авроры" состоит только из самолетов иностранного производства — европейских Airbus A319 и канадских Bombardier.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".